ДРГ Украины совершила покушение со взрывчаткой на мэра Мариуполя

Украинские диверсанты попытались осуществить теракт в Мариуполе с целью убийства мэра города.

Журналисты российского издания "РИА Новости" сообщают, что вечером 20 августа ДРГ армии Украины совершили покушение на мариупольского мэра Константина Иващенко, когда тот подъезжал к местному зоопарку.

По данным российских репортёров, в момент, когда Иващенко приблизился к зоопарку в Мариуполе, в его окрестностях прозвучал взрыв, однако никто не был ранен или убит.

Вместе с тем группа разминирования народной милиции ДНР уже обследует территорию вокруг мариупольского зоопарка, а жизни Константина Иващенко ничего не угрожает.