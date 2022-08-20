ДРГ Украины совершила покушение со взрывчаткой на мэра Мариуполя

Украинские диверсанты попытались осуществить теракт в Мариуполе с целью убийства мэра города.

Журналисты российского издания "РИА Новости" сообщают, что вечером 20 августа ДРГ армии Украины совершили покушение на мариупольского мэра Константина Иващенко, когда тот подъезжал к местному зоопарку.

По данным российских репортёров, в момент, когда Иващенко приблизился к зоопарку в Мариуполе, в его окрестностях прозвучал взрыв, однако никто не был ранен или убит.

Вместе с тем группа разминирования народной милиции ДНР уже обследует территорию вокруг мариупольского зоопарка, а жизни Константина Иващенко ничего не угрожает.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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