ДРГ Украины совершила покушение со взрывчаткой на мэра Мариуполя
Украинские диверсанты попытались осуществить теракт в Мариуполе с целью убийства мэра города.
Журналисты российского издания "РИА Новости" сообщают, что вечером 20 августа ДРГ армии Украины совершили покушение на мариупольского мэра Константина Иващенко, когда тот подъезжал к местному зоопарку.
По данным российских репортёров, в момент, когда Иващенко приблизился к зоопарку в Мариуполе, в его окрестностях прозвучал взрыв, однако никто не был ранен или убит.
Вместе с тем группа разминирования народной милиции ДНР уже обследует территорию вокруг мариупольского зоопарка, а жизни Константина Иващенко ничего не угрожает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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