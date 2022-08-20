Алексей Арестович исключён из списка советников Зеленского

Украинские журналисты сообщили об исключении Алексея Арестовича из списков советников президента страны.

Вечером 20 августа новостное агентство "Украинская неделя" сообщила, что известный внештатный советник Зеленского Алексей Арестович не оказался в новой редакции списков помощников президента Украины.

По данным "Украинской недели", теперь Арестович не фигурирует ни в публичных, ни в неофициальных списков советников Владимира Зеленского.

Примечательно, что новые списки советников Зеленского включают в себя 46 граждан Украины, среди которых находится известный широкой публике Михаил Подоляк.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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