В Аргентине рабочие устроили «похороны зарплаты»

По Буэнос-Айресу прошла похоронная процессия. Ее участники несли гроб и оплакивали «смерть» своей зарплаты.

Ожидается, что инфляция в стране достигнет 90% к концу этого года, съедая покупательную способность рабочих, несмотря на многолетние попытки правительства обуздать рост цен.

Представитель организатора протестов Мелиса Гаргарелло говорил, что ситуация стала катастрофической для рабочих. По ее словам, зарплаты не хватает даже на полмесяца.

Шествие прошло по главным улицам столицы Аргентины и завершилось перед Президентским дворцом. Цветочные венки, которые носят женщины, несли сообщение: «Покойся с миром, минимальная заработная плата».

Официальная месячная минимальная заработная плата в стране составляет 45 540 аргентинских песо (334 доллара США).

В тоже время базовая продовольственная корзина для семьи из двух взрослых и двух детей стоит более чем в два раза больше и составляет 111 298 песо (817 долларов США).

Годы политических усилий по сдерживанию инфляции не помогли снизить рост цен, и в июле в стране был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции за 20 лет.

Последнее усилие связано с назначением нового министра экономики Серхио Массы, которому были предоставлены расширенные полномочия, чтобы попытаться укротить инфляцию.