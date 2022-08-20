France Info: в эпоху санкций Запада полки магазинов России забиты продуктами

Издание France Info утверждает, что антироссийские западные санкции никак не повлияли на продовольственную безопасность РФ.

20 августа французский телеканал France Info опубликовал репортаж, в котром сообщил, что в разгар санкций коллективного Запада против России московские магазины не испытывают дефицита продуктов.

При этом в France Info отметили, что на полках гастрономов России присутствуют также и продукты, которые ранее уже попали под антироссийские санкции.

Так, в France Info подчеркнули, что в одном из супермаркетов Москвы французские журналисты обнаружили вина из Европы и продукты питания из Франции.