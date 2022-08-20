Россия обвинила Украину в «химическом терроризме»
Министерство обороны России обвинило Украину в отравлении некоторых своих военнослужащих в контролируемой РФ части юго-восточного региона Украины в Запорожье в конце июля.
Ведомство сообщило, что 31 июля несколько российских военнослужащих были доставлены в военный госпиталь с признаками тяжелого отравления. Анализы показали наличие в их телах токсического вещества, ботулинического токсина типа B.
Минобороны подчеркивает, что готовит подтверждающие доказательства на основе результатов всех анализов по факту химического терроризма.
Сколько военнослужащих пострадало и в каком они сейчас состоянии, не сообщается.
Ботулинический токсин типа В представляет собой нейротоксин, который может вызывать ботулизм при попадании в организм с ранее зараженными пищевыми продуктами, но он также может применяться в медицине.
Советник министерства внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал российское обвинение в Telegram.
Он написал, что отравление быть вызвано просроченными мясными консервами, в которых часто обнаруживается ботулотоксин.
По его словам, на просроченные продуктовые пайки массово жалуются российские солдаты.
Опубликовано: Светлана Репина
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