Россия обвинила Украину в «химическом терроризме»

Министерство обороны России обвинило Украину в отравлении некоторых своих военнослужащих в контролируемой РФ части юго-восточного региона Украины в Запорожье в конце июля.

Ведомство сообщило, что 31 июля несколько российских военнослужащих были доставлены в военный госпиталь с признаками тяжелого отравления. Анализы показали наличие в их телах токсического вещества, ботулинического токсина типа B.

Минобороны подчеркивает, что готовит подтверждающие доказательства на основе результатов всех анализов по факту химического терроризма.

Сколько военнослужащих пострадало и в каком они сейчас состоянии, не сообщается.

Ботулинический токсин типа В представляет собой нейротоксин, который может вызывать ботулизм при попадании в организм с ранее зараженными пищевыми продуктами, но он также может применяться в медицине.

Советник министерства внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал российское обвинение в Telegram.

Он написал, что отравление быть вызвано просроченными мясными консервами, в которых часто обнаруживается ботулотоксин.

По его словам, на просроченные продуктовые пайки массово жалуются российские солдаты.