На выходных передышка, а потом снова жара до +35

В выходные белорусы немного отдохнут от солнцепека, но потом жара снова вернется. Синоптики обещают: столбик термомтера поднимется до +35 градусов.

Жаркую погоду в Беларусь несет с собой антициклон Оскар, который никуда уходить пока не собирается. Август еще порадует теплом, пляжный сезон продолжается.

В субботу и выходные будет чуть прохладнее, от 25 до 30 градусов. В некоторых районах температура опустится до 22-24 градусов.

В отдельных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Сильную жару следует ожидать со вторника.

Из южной части Европы придет обильное тепло, повышая столбик термометра до 27-35 градусов. Иногда на неделе кое-где пройдут короткие дожди с молниями.