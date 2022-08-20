На выходных передышка, а потом снова жара до +35
В выходные белорусы немного отдохнут от солнцепека, но потом жара снова вернется. Синоптики обещают: столбик термомтера поднимется до +35 градусов.
Жаркую погоду в Беларусь несет с собой антициклон Оскар, который никуда уходить пока не собирается. Август еще порадует теплом, пляжный сезон продолжается.
В субботу и выходные будет чуть прохладнее, от 25 до 30 градусов. В некоторых районах температура опустится до 22-24 градусов.
В отдельных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Сильную жару следует ожидать со вторника.
Из южной части Европы придет обильное тепло, повышая столбик термометра до 27-35 градусов. Иногда на неделе кое-где пройдут короткие дожди с молниями.
Опубликовано: Храмова Оксана
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