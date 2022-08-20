Подоляк: Арестович является советником всего офиса Зеленского

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Алексей Арестович является советником для всего офиса.

Вечером субботы украинские СМИ растиражировали информацию о том, что Алексей Арестович не вошёл в новую версию списков советника Владимира Зеленского, хотя ранее занимал данную должность внештатно.

Позднее советник лидера офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Арестович является непосредственным советником всех членов организации.

К текущему моменту президент Украины Владимир Зеленский имеет 46 советников в рамках своего офиса, главой которого стал Андрей Ермак.