NI: Удар беспилотника нанесен по штабу Черноморского флота России в Крыму
Официальные лица Кремля подтвердили, что удар беспилотника был нанесен по штаб-квартире Черноморского флота России в Крыму.
Кадры из социальных сетей показали столб дыма, поднимающийся в пятницу вечером из места в Севастополе, где базируется флот.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позже подтвердил в своем Telegram-канале, что беспилотник был нацелен на здание.
“Беспилотник врезался в крышу здесь 25 минут назад. К сожалению, он не был сбит. Жертв нет”.
Украинское правительство никак не прокомментировало это нападение.
Опубликовано: Силивончик Алина
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