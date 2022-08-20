NI: Удар беспилотника нанесен по штабу Черноморского флота России в Крыму

Официальные лица Кремля подтвердили, что удар беспилотника был нанесен по штаб-квартире Черноморского флота России в Крыму.

Кадры из социальных сетей показали столб дыма, поднимающийся в пятницу вечером из места в Севастополе, где базируется флот.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позже подтвердил в своем Telegram-канале, что беспилотник был нацелен на здание.

“Беспилотник врезался в крышу здесь 25 минут назад. К сожалению, он не был сбит. Жертв нет”.

Украинское правительство никак не прокомментировало это нападение.