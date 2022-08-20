Китай требует от США разобраться с «антикитайскими головорезами» у своего посольства
Коммунистическая партия Китая требует от Соединенных Штатов принять меры, чтобы остановить продолжающиеся протесты у посольства страны.
Государственные СМИ Китая пожаловались на притеснения у посольства страны в США, заявив, что правительство должно вмешаться в ситуацию.
Представитель посольства Китая в США рассказал государственному изданию CGTN, что в течение длительного периода времени некоторые антикитайские головорезы, организованные и поддерживаемые антикитайскими силами, преследуют посольство Китая в Америке.
По его словам, они постоянно и в больших количествах нападают на Китай и Коммунистическую партию Китая, оскорбляют и запугивают сотрудников посольства, фабрикуют и распространяют дезинформацию и даже прибегают к насилию.
В заявлении сказано, что действия этих людей нанесли серьезный ущерб имиджу и достоинству Китая, значительно нарушили нормальную работу посольства и создали серьезную угрозу безопасности посольства и его персонала.
Дипломат отметил, что китайская сторона неоднократно делала резкие заявления американской стороне.
Но этих «антикитайских головорезов» не остановили, и они стали вести себя еще более безрассудно.
Китайская сторона требует, чтобы американская сторона добросовестно выполняла Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и принимала эффективные меры для защиты достоинства и безопасности китайского посольства и его сотрудников.
Опубликовано: Светлана Репина
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