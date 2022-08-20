Ютубер ведет борьбу с эпидемией шпионских камер и незаконной съемкой женщин в Южной Корее
Ютубер из Южной Кореи решило сам бороться с эпидемией шпионских камер в стране. Он передает полиции мужчин, которые незаконно снимают женщин на видео.
Этот человек является ведущим собственного канала. Он преследует каждого мужчину, который незаконно делает фото или снимает на видео женщин в общественных местах.
После этого ютубер остается рядом с таким человеком, пока на место не прибудет полиция.
Многие его «пленники» начинают просить прощения, даже встают на колени. Но ютубер никого не прощает и передает всех нарушителей правоохранителям.
Более того, он задает мужчинам вопрос, почему они извиняются перед ним, и объясняет, что жертвой является не он.
Ютубер также рассказывает полиции, где найти улики в телефонах подозреваемых. Незаконные кадры могут храниться в скрытых папках.
Ютубер поставил перед собой цель поймать 100 преступников с помощью шпионских камер и отправить их в тюрьму. Он надеется, что его канал поможет повысить осведомленность о распространении скрытых камер, которые в Корее называют «молки».
В период с 2013 по 2018 год южнокорейская полиция сообщила о более чем 30 000 случаев незаконной съемки. В 2020 году было зарегистрировано 4881 преступление, связанное со шпионскими камерами.
Ютубер создал свой канал около месяца назад и уже собрал более 76 000 подписчиков.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Express: кандидат в премьеры Сунак разозлил британцев роликом с базукой
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Шойгу: Минобороны РФ начинает серийное производство ракет «Циркон»
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией