Ютубер ведет борьбу с эпидемией шпионских камер и незаконной съемкой женщин в Южной Корее

Ютубер из Южной Кореи решило сам бороться с эпидемией шпионских камер в стране. Он передает полиции мужчин, которые незаконно снимают женщин на видео.

Этот человек является ведущим собственного канала. Он преследует каждого мужчину, который незаконно делает фото или снимает на видео женщин в общественных местах.

После этого ютубер остается рядом с таким человеком, пока на место не прибудет полиция.

Многие его «пленники» начинают просить прощения, даже встают на колени. Но ютубер никого не прощает и передает всех нарушителей правоохранителям.

Более того, он задает мужчинам вопрос, почему они извиняются перед ним, и объясняет, что жертвой является не он.

Ютубер также рассказывает полиции, где найти улики в телефонах подозреваемых. Незаконные кадры могут храниться в скрытых папках.

Ютубер поставил перед собой цель поймать 100 преступников с помощью шпионских камер и отправить их в тюрьму. Он надеется, что его канал поможет повысить осведомленность о распространении скрытых камер, которые в Корее называют «молки».

В период с 2013 по 2018 год южнокорейская полиция сообщила о более чем 30 000 случаев незаконной съемки. В 2020 году было зарегистрировано 4881 преступление, связанное со шпионскими камерами.

Ютубер создал свой канал около месяца назад и уже собрал более 76 000 подписчиков.