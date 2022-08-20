Армия Украины нанесла артиллерийский удар по Запорожской АЭС и пригородам Энергодара
Пресс-служба ВГА Запорожья сообщила, что украинские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.
Телеграм-канал временной гражданской администрации Запорожской области (подконтрольна России) сообщает, что вечером 20 августа ВСУ атаковали АЭС в городе Энергодар.
Члены ВГА Запорожья отметили, что помимо обстрела Запорожской атомной электростанции также обстреляли жилые пригороды Энергодара, в котором расположен атомный объект.
При этом временная гражданская администрация Запорожской области уточнила, что сегодняшний обстрел ВСУ был осуществлён из артиллерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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