Армия Украины нанесла артиллерийский удар по Запорожской АЭС и пригородам Энергодара

Пресс-служба ВГА Запорожья сообщила, что украинские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

Телеграм-канал временной гражданской администрации Запорожской области (подконтрольна России) сообщает, что вечером 20 августа ВСУ атаковали АЭС в городе Энергодар.

Члены ВГА Запорожья отметили, что помимо обстрела Запорожской атомной электростанции также обстреляли жилые пригороды Энергодара, в котором расположен атомный объект.

При этом временная гражданская администрация Запорожской области уточнила, что сегодняшний обстрел ВСУ был осуществлён из артиллерии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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