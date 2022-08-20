Байден оказался в затруднительном положении перед G-20: провести переговоры с Путиным или остаться дома

Джо Байден собирается принимать решение - посетить саммит и встретиться для переговоров с Владимиром Путиным или же отказаться от приглашения.

Будущий саммит G20 с каждым днем навевает интригу все больше и больше. Сейчас известно, что туда пригласили двух лидеров враждующих стран - Путина и Зеленского.

Джо Байден тоже находится в интересной ситуации, ведь из-за сложившихся военных действий, т.к. он тоже находится в оппозиции с Путиным. И хотя лидеры США всегда посещают данные мероприятия, то сейчас ситуация очень обостренная.

После того, как американский лидер узнал, что Владимир Путин получил предложение на саммит, то после неприятных для США новостей, данная встреча будет нежелательная. Политические эксперты считают, что данный саммит является очень важным мероприятиях для личных переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом.