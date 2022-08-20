Риши Сунак призвал запретить Путину встречи в рамках G20 до завершения военных действий на Украине

Претендент на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал G20 запретить Владимиру Путину встречи до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине.

Ранее Энди Виджаянто, бывший секретарь кабинета министров и неофициальный советник президента Джоко Видодо Индонезии, сообщил агентству Reuters, что к саммиту присоединятся лидеры России и Китая.

Сам Видодо подтвердил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин планируют посетить саммит на Бали.

Для Цзиньпина это будет первая поездка за пределы Китая с января 2020 года, до пандемии, когда он посетил Мьянму.

Видодо пытался позиционировать себя как посредник между двумя странами. На этой неделе он сказал, что оба лидера приняли Индонезию как «мост мира».

Представитель Риши Сунака сказал, что партнеры и союзники по G20 несут коллективную ответственность за поведение в отношении российского президента.

По его словам, они не должны садиться за один стол с Владимиром Путиным и обязаны послать ему соответствующий сигнал для прекращения боевых действий.

Соперница Риши Сунака по предвыборной гонке Лиз Трасс сказала, что готова противостоять главе российского МИД Сергею Лаврову и готова говорить с Путиным.