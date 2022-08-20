Express: кандидат в премьеры Сунак разозлил британцев роликом с базукой
Выдвинувший свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак разозлил граждан своей страны предвыборным роликом.
В субботу вечером читатели британского издания Express оценили предвыборное видео Риши Сунака, на котором политик появляется с противотанковой базукой NLAW, целясь в камеру.
По мнению читателей Express, Сунак является зажиточным представителем британского общества и не знает о трудностях, с которыми сталкиваются простые граждане Британии во время кризиса.
Также некоторые пользователи Express сошлись во мнении о том, что Риши Сунак находится в отчаянии, даже не помышляя о том, что может выиграть выборы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Express: кандидат в премьеры Сунак разозлил британцев роликом с базукой
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