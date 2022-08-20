Рогов: режим Зеленского пошёл на вопиющее военное преступление с подачи США
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска применили химическое оружие в регионе.
20 августа глава совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского совершил вопиющее военное преступление, применив химическое оружие против российских военных. По данным Рогово, ВСУ распылили вещество ботулотоксин В-класса.
При этом Владимир Рогов отметил, что ранее Киев заказал поставку большого количества химзащитных костюмов, что свидетельствует о подготовке армии Украины к химической провокации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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