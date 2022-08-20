Сингапур может обойти Австралию и Гонконг, чтобы стать городом миллионеров

Согласно новому отчету глобального банка HSBC, через восемь лет более 13% взрослого населения Сингапура будет иметь состояние в 1 млн долларов и более.

В этом случае доля миллионеров в Сингапуре будет выше, чем в США, Китае и 12 других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

К 2030 году банк прогнозирует, что только 8,8% взрослого населения США и 4,4% взрослого населения Китая будут миллионерами.

Среди азиатских экономик Австралия займет второе место после Сингапура, где к тому времени около 12,5% взрослого населения будут миллионерами, а Гонконг займет третье место с 11,1%.

В Сингапуре в настоящее время второй по величине процент взрослых миллионеров — 7,5%, сразу после Австралии (8%), но впереди Тайваня (5,9%).

Остров долгое время считался капиталистическим раем: экономически процветающим городом-государством, требующим от граждан минимальных налогов, но при этом обеспечивающим достойную социальную защиту.

HSBC ожидает, что он будет продолжать расти в рейтинге лучших направлений для экспатов в сфере технологий и финансов, поскольку глобальные компании и профессионалы бегут из Гонконга, а богатые граждане Китая переносят свои капиталы в страну.

В последние годы Сингапур укрепил свой статус безопасного убежища для капитала в Азии, поскольку глобальные предприятия и профессионалы оказались в напряжении из-за жесткой политики Гонконга и материкового Китая в отношении COVID-19, в дополнение к техническим репрессиям Пекина. Это помогло спровоцировать приток эмигрантов и китайских денег в город.

Тем не менее, хотя в стране может быть самое большое количество миллионеров на душу населения, к 2030 году страны с большим населением обгонят Сингапур по абсолютному числу.

К этому году в Китае может быть 50 миллионов миллионеров, а в Индии — 6 миллионов. Ожидается, что число миллионеров в Сингапуре достигнет 700 000 с сегодняшних 400 000. В стране проживает 5,7 млн человек.