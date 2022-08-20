Польша просит защиты у НАТО из-за размещения в Калининграде ракет «Кинжал»
Польша может обратиться за помощью к НАТО из-за того, что РФ разместила в Калининграде ракеты "Кинжал",
Правительство Польши может обратиться за помощью к НАТО из-за размещения Россией сверхзвуковых ракет "Киндал" в Калининградской области.
В случае появления угрозы со стороны Российской Федерации Польша может обратиться к пятой статье устава НАТО.
Данная статья как раз и является самой знаменитой в уставе североатлантического альянса - "нападение на одного - это нападение на всех".
"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", - заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич.
По словам Скуркевича, данное правило НАТО является основополагающим и все еще действует.
Опубликовано: Николай Скира
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