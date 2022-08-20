Агрономы объяснили, как выбрать материал для мульчирования томатов
Мульчирование помогает удерживать влагу в грунте, защищать корни от перепадов температур, замедлять рост сорняков.
Мульчировать можно различные огородные культуры. В их число входят и томаты. Но важно правильно подобрать сроки и материалы для мульчирования.
Мульча является еще и удобрением. Этот агротехнический прием актуален и для теплиц, и для открытого грунта.
Один из подходящих материалов- компост. В этом случае нужно предварительно замочить его с опилками, чтобы предотвратить переизбыток азота в почве.
Можно мульчировать помидоры травой, но только без насекомых. Стоит предварительно просушить траву, чтобы она не стала источником заражения болезнями.
Опилки тоже подходят для мульчирования, но их нужно подготовить – замочить в растворе мочевины.
Мульчирование торфом актуально только для щелочных почв, поскольку торф заметно повышает кислотность грунта. Можно использовать и нетканое агроволокно.
Мульчировать грядки нужно после окончательного потепления, когда заморозков уже не предвидится.
Опубликовано: Светлана Репина
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