Россия приняла жесткие контрмеры против провокационных действий стран НАТО в Балтийском море. К таким выводам пришли китайские военные эксперты.

За последний месяцы ситуация на территории Балтийского моря сильно ухудшилась из-за большого увеличения провокационных ситуаций стран Запада против Российской Федерации. К примеру то, что Эстония и Финляндия так яро хотят попасть в НАТО и закрыть Финский залив для транспорта России, не заставило долго молчать российскую власть.

“Запад попытается превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс”, – считает автор китайского издания.

Такие действия России привели в шок Североатлантический альянс, так прокомментировали эксперты Baijiahao. Министерство обороны Российской Федерации рассказало, что войска будут перебрасывать истребителей МиГ-31 в Калининградскую область.