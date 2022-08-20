Baijiahao: Россия отомстила в ответ на провокации НАТО в Балтийском море
Россия приняла жесткие контрмеры против провокационных действий стран НАТО в Балтийском море. К таким выводам пришли китайские военные эксперты.
За последний месяцы ситуация на территории Балтийского моря сильно ухудшилась из-за большого увеличения провокационных ситуаций стран Запада против Российской Федерации. К примеру то, что Эстония и Финляндия так яро хотят попасть в НАТО и закрыть Финский залив для транспорта России, не заставило долго молчать российскую власть.
“Запад попытается превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс”, – считает автор китайского издания.
Такие действия России привели в шок Североатлантический альянс, так прокомментировали эксперты Baijiahao. Министерство обороны Российской Федерации рассказало, что войска будут перебрасывать истребителей МиГ-31 в Калининградскую область.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
Бывшая жена Николаса Кейджа подала в суд на Эрику Джейн на сумму более 700 тысяч долларов из-за предполагаемых украденных средств
Бывшая девушка Николаса Кейджа Кристина Фултон подает в суд на Эрику Джейн и двух бывших адвокатов Girardi & Keese за предполагаемое мошенничество и кражу в иске на сумму более 700 000 долларов, поданном в пятницу.Подробнее...
-
Лечить ВИЧ в Беларуси скоро будет нечем: из-за санкций отменены поставки АРВ-препаратов
Из-за действующих санкций компания Finnair перестанет доставлять лекарства для ВИЧ-инфицированных из Индии в Беларусь. Уже с начала осени возможные перебои с АРВ-терапией могут стать серьезной проблемой.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Единственная могила первой гей-пары стала историческим местом ЛГБТК
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
NI: Великобритания опасается Китая из-за доступа к их генетическим данным
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией