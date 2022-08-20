Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о сработавших системах ПВО в регионе

20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в небе над регионом сработали системы противовоздушной обороны.

Вечером субботы севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал экстренное сообщение в своём Телеграм-канале, где заявил, что в небе над Севастополем сработали российские системы ПВО, предположительно перехватившие украинский беспилотник.

Тем же вечером представитель правительства Крыма Олег Крючков заявил, что также стал свидетелем работы систем ПВО над крымским полуостровом во время музыкального фестиваля.