Небывалая жара в Европе привела к обмелению рек: из вод Дуная показались останки затонувших кораблей

От засушливой погоды сильно пострадала самая крупная река Западной Европы. Уровень воды в отдельных участках понизился до критических отметок.

В Болгарии возле города Оряхово река обмелела до границы минус 69 см от "точки ноль" (а это и есть минимальный предел).

Примерно такая же ситуация наблюдается в районе Русы, Силистры, Нового Села.

А жители населенных пунктов, находящихся вдоль Дуная возле границы Румынии и Сербии, теперь могут наблюдать необычное зрелище: из воды видны останки 20 немецких военных кораблей.

Они затонули во время Второй мировой войны после прихода советских войск.

Местные жители встревожены: из-за показавшихся над рекой остовов кораблей сильно затруднено движение судов.

Кроме того, на старых кораблях, оставшихся со времен войны, все еще хранятся боеприпасы, которые несут угрозу рыбакам и речных судам.