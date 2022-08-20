Небывалая жара в Европе привела к обмелению рек: из вод Дуная показались останки затонувших кораблей
От засушливой погоды сильно пострадала самая крупная река Западной Европы. Уровень воды в отдельных участках понизился до критических отметок.
В Болгарии возле города Оряхово река обмелела до границы минус 69 см от "точки ноль" (а это и есть минимальный предел).
Примерно такая же ситуация наблюдается в районе Русы, Силистры, Нового Села.
А жители населенных пунктов, находящихся вдоль Дуная возле границы Румынии и Сербии, теперь могут наблюдать необычное зрелище: из воды видны останки 20 немецких военных кораблей.
Они затонули во время Второй мировой войны после прихода советских войск.
Местные жители встревожены: из-за показавшихся над рекой остовов кораблей сильно затруднено движение судов.
Кроме того, на старых кораблях, оставшихся со времен войны, все еще хранятся боеприпасы, которые несут угрозу рыбакам и речных судам.
Опубликовано: Храмова Оксана
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