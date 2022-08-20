Сами Шин отреагировал на то, что мать Дениз Ричардс стала участницей OnlyFans
Сами Шин не беспокоится о своей матери, Дениз Ричардс, создав собственно аккаунт OnlyFans после того, как она присоединилась к платформе.
“Я ни в коем случае не думаю, что я полностью счастлива за нее”, - сказала 18-летняя девушка TMZ в четверг, в том числе о том, что 51-летняя звезда “Диких проблем” “неплохо справляется” с сервисом на основе подписки.
“Вы публикуете свой контент лично”, - объяснили KTLA квасцы ”Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз".
“Противоположные сайты, они будут продвигать ваш контент. Все мы публикуем фотографии с самим собой в купальниках в Instagram и на ряде различных веб-сайтов, где нет никаких различий, кроме того, что вы действительно публикуете контент ”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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