Бен Аффлек продает плантацию, где они с Дженифер Лопес играли свадьбу

Бен Аффлек попытался продать свою обширную плантацию “имитация греческого возрождения” — место его пышной свадьбы с Дженнифер Лопес в субботу.

А все это через три года после того, как всплыли сведения о том, что один из его предков был шерифом-рабовладельцем в Джорджии.

В 2015 году голливудский актер попытался скрыть подробности о Бенджамине Коуле, родственнике по материнской линии, который владел несколькими рабами в округе Чатем, недалеко от его 87-акровой собственности на острове Хэмптон. Согласно сообщениям, Аффлек приобрел эту недвижимость в 2003 году.

Аффлек выставил на продажу роскошную недвижимость, которая включает в себя глубоководный порт и дом площадью 6000 квадратных футов, известный как “Большой дом”, за 8,9 миллиона долларов в 2018 году. В следующем году он снизил цену до 7,6 миллиона долларов, прежде чем снять его с рынка, свидетельствуют записи о недвижимости.