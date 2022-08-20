NI: Великобритания опасается Китая из-за доступа к их генетическим данным

Биобанк призвал пересмотреть передачу информации для медицинских исследований.

Растущая политическая напряженность и напряженность в области безопасности между Пекином и Западом вызвали призывы к пересмотру передачи генетических данных в Китай из биомедицинской базы данных, содержащей ДНК полумиллиона граждан Великобритании.

Британский биобанк сообщил, что у него есть около 300 проектов, в рамках которых исследователи в Китае получают доступ к “подробной генетической информации” или другим данным о здоровье добровольцев.

Обмен данными подвергается пристальному вниманию на фоне изменения геополитических отношений, когда аналитики выражают обеспокоенность по поводу проблем мониторинга использования за пределами границ Великобритании и отсутствия взаимного обмена данными со стороны Китая.