NI: Великобритания опасается Китая из-за доступа к их генетическим данным
Биобанк призвал пересмотреть передачу информации для медицинских исследований.
Растущая политическая напряженность и напряженность в области безопасности между Пекином и Западом вызвали призывы к пересмотру передачи генетических данных в Китай из биомедицинской базы данных, содержащей ДНК полумиллиона граждан Великобритании.
Британский биобанк сообщил, что у него есть около 300 проектов, в рамках которых исследователи в Китае получают доступ к “подробной генетической информации” или другим данным о здоровье добровольцев.
Обмен данными подвергается пристальному вниманию на фоне изменения геополитических отношений, когда аналитики выражают обеспокоенность по поводу проблем мониторинга использования за пределами границ Великобритании и отсутствия взаимного обмена данными со стороны Китая.
Опубликовано: Силивончик Алина
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