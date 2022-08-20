Единственная могила первой гей-пары стала историческим местом ЛГБТК
Они вдохновили Э.М. Форестера на роман "Морис" и прямой роман в романе Д.Х. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей".
В одной из могил похоронены двое влюбленных геев: Эдвард Карпентер, человек, которого называют “крестным отцом геев британских левых”, и его давний партнер Джордж Меррилл.
Хотя некоторые могут не узнать их по имени, оба мужчины боролись с гомофобией конца 18-го и начала 19-го веков, живя вместе в гомосексуальных отношениях, что послужило романтическим вдохновением для двух книг, написанных известными авторами-геями в процессе.
Место их последнего упокоения недавно было объявлено историческим памятником ЛГБТК организацией Historic England, которая помогает людям заботиться, наслаждаться и отмечать впечатляющую историческую среду Англии.
Опубликовано: Ангелина Крент
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