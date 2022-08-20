Bloomberg: США хотят отдать Зеленского под Международный уголовный суд

Американские политики прокомментировали недавнюю речь Владимира Зеленского и отметили, что поведение действующего президента Украины подходит под статьи Международного суда.

Обозреватель Bloomberg выпустил статью, в который была прокомментирована речь Владимира Зеленского, который сказал, что знал, что такая ситуация с Россией произойдет.

“В Соединенных штатах юристы сказали, что все, что сейчас делает и говорит Зеленский идет против него самого. Особенно он поставил под удар простых украинцев (скрытые угрозы, отказ от эвакуации простых граждан, формирование опасного положения) делают его не просто предателем народа, но также и подпадают под статьи Международного уголовного суда.”, – говорится в публикации.

Также политики отметили, что сейчас Зеленский имеет противоречивые отношения со своим руководящим составом, что ставит военные действия в полный тупик.