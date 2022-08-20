Лечить ВИЧ в Беларуси скоро будет нечем: из-за санкций отменены поставки АРВ-препаратов

Из-за действующих санкций компания Finnair перестанет доставлять лекарства для ВИЧ-инфицированных из Индии в Беларусь. Уже с начала осени возможные перебои с АРВ-терапией могут стать серьезной проблемой.

Пациентские организации из разных стран написали открытое обращение к компании Finnair. Объявлен сбор подписей в поддержку ВИЧ-инфицированных белорусов.

Маршрут доставки лекарств начинался в Хайдарабаде и далее должен был проходить через Дели, Хельсинки, Вильнюс.

Но авиакомпания Finnair. отказалась забирать груз в начальной точке - Хайдарабаде, прислав официальный отказной документ.

И это было сделано вопреки подписанному сторонами договору.

Документ содержал следующее: компания Finnair не будет больше перевозить грузы из России и Республики Беларусь, а также в обратном направлении по причине действующих против этих стран санкций.

Тенофовир/эмтрицитабин - это самый распространенный препарат для лечения ВИЧ в Беларуси. Из-за прекращения поставок из Индии запасы лекарства могут закончится уже в сентябре.