Лечить ВИЧ в Беларуси скоро будет нечем: из-за санкций отменены поставки АРВ-препаратов
Из-за действующих санкций компания Finnair перестанет доставлять лекарства для ВИЧ-инфицированных из Индии в Беларусь. Уже с начала осени возможные перебои с АРВ-терапией могут стать серьезной проблемой.
Пациентские организации из разных стран написали открытое обращение к компании Finnair. Объявлен сбор подписей в поддержку ВИЧ-инфицированных белорусов.
Маршрут доставки лекарств начинался в Хайдарабаде и далее должен был проходить через Дели, Хельсинки, Вильнюс.
Но авиакомпания Finnair. отказалась забирать груз в начальной точке - Хайдарабаде, прислав официальный отказной документ.
И это было сделано вопреки подписанному сторонами договору.
Документ содержал следующее: компания Finnair не будет больше перевозить грузы из России и Республики Беларусь, а также в обратном направлении по причине действующих против этих стран санкций.
Тенофовир/эмтрицитабин - это самый распространенный препарат для лечения ВИЧ в Беларуси. Из-за прекращения поставок из Индии запасы лекарства могут закончится уже в сентябре.
Опубликовано: Храмова Оксана
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