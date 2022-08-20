Южная Африка: Тысячи людей стали свидетелями коронации нового короля Зулу

Тысячи людей собрались в субботу в королевском дворце Зулу в Южной Африке, чтобы стать свидетелями коронации Мисузулу Зулу в качестве нового короля Зулу.

С раннего утра мужчины и женщины в ярких традиционных нарядах начали собираться перед мраморным дворцом на холмах Нонгомы, небольшого городка в юго-восточной провинции КваЗулу-Натал, сердце страны зулу.

Ряды зулусских воинов, известных как Амабуто, часами исполняли военные танцы в ожидании появления короля, в то время как женщины пели и танцевали.

Внезапно король появился перед толпой, держа в руках копье и щит и одетый в костюм из черных перьев.

“Сегодня нация зулу начинает новую главу. Я обещаю, что буду работать над объединением нации зулу”, - сказал новый король доброжелателям с трона, одетый в традиционную шкуру леопарда и ожерелье из когтей животных.