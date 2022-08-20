Сербия начала стягивать танки к границе с Косово
Сербские войска начали выдвигать тяжелую технику в сторону границы с Косово.
В сети начала появляться информация о передвижениях техники по дорогам на территории Сербии.
Пользователи сообщают, что Вооруженные силы страны перебрасывают тяжелую технику в сторону границы Косово.
Напомним, что несколько недель назад случился новый виток напряженности между Косово и Сербией.
Это было связано с тем, что Приштина намеревалась обязать сербов, проживающих в стране, сменить документы на местные.
Опубликовано: Николай Скира
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