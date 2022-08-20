ТАСС: Украинский беспилотник попал в штаб-квартиру российского флота

В эти выходные украинский беспилотник нанес удар по штаб-квартире Черноморского флота России в Крыму.

В субботу утром были замечены столбы дыма, поднимающиеся над севастопольской военной базой, и жителей города призвали оставаться дома сразу после удара, последнего в череде громких нападений на чувствительные объекты там и внутри России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что жертв нет, и первоначально утверждал, что беспилотник влетел на крышу авиабазы после того, как дислоцированные там войска не смогли его сбить. Позже он сказал, что солдаты смогли нацелиться на беспилотник, и что он упал на крышу авиабазы после попадания. “Уточнение: беспилотник был сбит... прямо над штабом флота. Он упал на крышу и загорелся. Атака провалилась. Молодцы, ребята”, - написал он.