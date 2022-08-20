Подопытным крысам два месяца давали газировку, результат - искажения в работе мозга
Изучая влияние газированных напитков на головной мозг, исследователи обнаружили у подопытных животных серьезные проблемы.
В опыте принимали участие три группы крыс, разделенных по возрастному признаку: до двух месяцев, до восьми и до 14 месяцев.
В каждой группе часть животных поили обычной водой, а другую часть - и водой, и шипучкой.
Когда прошло 57 дней, животные должны были продемонстрировать свои умения в прохождении лабиринта. Потом прошло еще 10 дней, и крыс усыпили, чтобы подробно изучить мозг.
Результаты эксперимента были следующими. У крыс, которые пили только воду, никаких изменений в мозговых тканях выявлено не было.
Грызуны, которые лакомились иногда газировкой, оказались в худшем состоянии.
Более молодые особи (до двух и до восьми месяцев) показали заметные негативные изменения в работе головного мозга.
У них были отмечены сниженные когнитивные функции, ухудшение памяти - вот почему им было сложно проходить лабиринт.
При исследовании мозговых тканей ученые выяснили, что у крыс, которые пили газировку, в разной степени была повреждена лобная кора. Именно она в ответе за концентрацию внимания, сохранение памяти.
Лобная кора также контролирует работу гиппокампа, а он, в свою очередь, влияет на способность животного к обучению.
Опубликовано: Храмова Оксана
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