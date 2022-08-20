Подопытным крысам два месяца давали газировку, результат - искажения в работе мозга

Изучая влияние газированных напитков на головной мозг, исследователи обнаружили у подопытных животных серьезные проблемы.

В опыте принимали участие три группы крыс, разделенных по возрастному признаку: до двух месяцев, до восьми и до 14 месяцев.

В каждой группе часть животных поили обычной водой, а другую часть - и водой, и шипучкой.

Когда прошло 57 дней, животные должны были продемонстрировать свои умения в прохождении лабиринта. Потом прошло еще 10 дней, и крыс усыпили, чтобы подробно изучить мозг.

Результаты эксперимента были следующими. У крыс, которые пили только воду, никаких изменений в мозговых тканях выявлено не было.

Грызуны, которые лакомились иногда газировкой, оказались в худшем состоянии.

Более молодые особи (до двух и до восьми месяцев) показали заметные негативные изменения в работе головного мозга.

У них были отмечены сниженные когнитивные функции, ухудшение памяти - вот почему им было сложно проходить лабиринт.

При исследовании мозговых тканей ученые выяснили, что у крыс, которые пили газировку, в разной степени была повреждена лобная кора. Именно она в ответе за концентрацию внимания, сохранение памяти.

Лобная кора также контролирует работу гиппокампа, а он, в свою очередь, влияет на способность животного к обучению.