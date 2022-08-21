В Подмосковье взорвали автомобиль Дарьи Дугиной

В Подмосковье на Можайском шоссе взорвали автомобиль дочери российского общественного деятеля Александра Дугина, девушка скончалась.

В воскресенье ночью, 21 августа 2022 года, ряд российских СМИ сообщили, что в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы на Можайском шоссе взорвали автомобиль Дарьи Дугиной, которая возвращалась с фестиваля «Традиция».

Скрипач Пётр Лундстрем в своём Telegram-канале подтвердил гибель дочери философа и активиста Александра Дугина, которого называют «идеологом русского мира», и отметил, что изначально отец скончавшейся в результате детонации самодельной бомбы должен был ехать на взорвавшемся внедорожнике, однако в последний момент пересел в другую машину.