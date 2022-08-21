Украина получит пакет военной помощи из Америки на сумму $775 миллионов
Американский президент распорядился выделить средства министерству обороны с целью предоставления украинским войскам помощи в формате "оборонных товаров и услуг", а таке инструктирования и обучения.
О выделении нового пакета помощи Белый дом сообщил 19 августа на своем официальном сайте.
Ранее, 8 августа, по информации Пентагона, Байден дал разрешение на дополнительную помощь Украине "на поддержание обороны и безопасности" в размере 1 млрд долларов.
В этот перечень должны были войти 75 тыс. артиллерийских снарядов для 155-мм орудий, минометы и 20 тыс. снарядов к ним.
1 августа президент Америки подписал меморандум о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 550 млн долларов.
Согласно этому пакету, поставка включала в себя боеприпасы для ракетных систем и "другое оборудование".
Всего из Вашингтона в Украину было направлено 9,8 млрд долларов за период, когда президентом США был избран Джо Байден.
Начиная с 2014 года, Америка выделила Украине свыше 11,8 млрд долларов в счет помощи в сфере безопасности.
Опубликовано: Храмова Оксана
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