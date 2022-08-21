Напряженность в Арктике нарастает: британцы "точат зуб" на Северный морской путь

Не так давно британский самолет вторгся в российское пространство. Это говорит о начале нового этапа противостояния с РФ в Арктическом направлении.

Почва готовится уже давно.

Конец мая - Литва и Латвия стали зоной размещения временных штабов Объединенного экспедиционного корпуса GEF, подконтрольного Британии.

В корпусе состоят Скандинавские страны и Нидерланды.

Май - поданы заявки в НАТО со стороны Швеции и Финляндии.

Июнь - GEF проводит учения на территории Финляндии. А она, в свою очередь, имеет намерения объединить с Эстонией силы береговой охраны.

Таким образом Финский залив будет заблокирован для Балтийского флота. Эстония же в июле закупает у американцев РСЗО HIMARS.

Очевидный факт: против России формируется единый фронт на протяженности от Черного до Балтийского моря.

На границах России провоцируются конфликты. Напряженная обстановка в Закавказье (Карабах) и в Средней Азии (Узбекистан, Казахстан).

Естественно, "владычица морей" Англия не может оставить без внимания Арктическое направление и, конечно же, перспективный Северный морской путь (СМП).

Контроль этого направления со стороны россиян может свести на нет все попытки британцев изолировать Россию от Европы.

СМП - дорога будущего, перспективный вектор морской мировой торговли. Соперничество за него между странами будет нарастать, как следствие, напряженная ситуации в зоне Арктики сохранится и будет накаляться.

Власти России хорошо осознают преимущества контроля СМП. И также хорошо понимают, что означает потерять свое влияние в Арктическом регионе.

В ответ на действия Великобритании, россияне предпринимают свои шаги.

17 августа на Северном и Балтийском флотах одновременно проходили учения.

Истребители Балтийского флота упражнялись в "уничтожении" самолетов предполагаемого врага, которые, по сценарию, должны были сбросить бомбы на Калининградскую область.

На Баренцевом море Северным флотом отрабатывается ряд задач, связанных с обороной и сдерживанием противника по Арктическому направлению.

Проводятся стрельбы по разным типам целей - воздушным, надводным, подводным.

В учениях принимают участие свыше 10 надводных кораблей и подводных лодок, включая ракетный крейсер "Петр Великий".

Не обошлось, конечно, и без участия авиации и ПВО.