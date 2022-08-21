The Hill заявило, что Россия знает о бреши в ядерном щите США
Американское издание The Hill пишет, что российское руководство осведомлено о слабом месте ядерного щита Соединенных штатов Америки.
Популярное СМИ The Hill 21 августа написало, что Москве известно о том, что атомные бомбы США плохо защищены и применяются с задержкой.
По данным The Hill, у США есть бомбы свободного падения, которые уязвимы при хранении на складах и во время доставки самолетами, когда они пролетают через оспариваемое пространство.
Также существует длительное время между приказом о нанесении удара и направлением самолета с бомбой к цели.
У штатов не хватает ракет малой и средней дальности, для вывода ядерных зарядов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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