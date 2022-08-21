Постпред Крыма Мурадов предрек активизацию военных провокаций Киева с одобрения США
Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал, что на полуострове будут происходить диверсии Киева, которые одобряет Вашингтон.
Один из руководителей крымского правительства Георгий Мурадов 21 августа сказал, что США хотят узаконить рост количества военных провокаций в Крыму со стороны ВСУ.
Украинское руководство хочет 23 августа в онлайн-формате провести второе международное обсуждение «Крымскую платформу», где примет участие глава НАТО Йенс Столтенберг.
Мурадов заявил, что Киев и Вашингтон за счет Крыма хотят провести эскалацию войны НАТО и России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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