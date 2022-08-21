Под Москвой взорвали внедорожник с Дарьей Дугиной - дочерью идеолога «русского мира» Александра Дугина

Поздним вечером в субботу, 20 августа, под Москвой взорвался внедорожник, в котором находилась дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Как сообщают издания Baza и Mash, взрыв случился на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области во время движения автомобиля. Позднее агентство ТАСС подтвердило инцидент, однако, не сообщило фамилию погибшей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что "террористы украинского режима" планировали ликвидировать самого Александра Дугина.

"Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!" — написал Пушилин.

В свою очередь, российский музыкант Петр Лундстрем отметил, что в джипе вместе со своей дочерью должен был находиться именно Дугин, однако, он сел в другой автомобиль.