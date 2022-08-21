Под Москвой взорвали внедорожник с Дарьей Дугиной - дочерью идеолога «русского мира» Александра Дугина
Поздним вечером в субботу, 20 августа, под Москвой взорвался внедорожник, в котором находилась дочь российского философа Александра Дугина Дарья.
Как сообщают издания Baza и Mash, взрыв случился на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области во время движения автомобиля. Позднее агентство ТАСС подтвердило инцидент, однако, не сообщило фамилию погибшей.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что "террористы украинского режима" планировали ликвидировать самого Александра Дугина.
"Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!" — написал Пушилин.
В свою очередь, российский музыкант Петр Лундстрем отметил, что в джипе вместе со своей дочерью должен был находиться именно Дугин, однако, он сел в другой автомобиль.
-
60-летний Александр Дугин - философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. В 2009—2014 годы — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова[. Он возглавляет так называемое Международное евразийское движение. Его называют идеологом "русского мира"
30-летняя дочь Александра Дугина Дарья Дугина являлась политическим обозревателем данного движения.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Украина получит пакет военной помощи из Америки на сумму $775 миллионов
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
В Запорожской области обвинили Запад в причастности к применению химического оружия
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией