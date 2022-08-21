Силовики задержали офицера, подозреваемого в совершении диверсий в Мелитополе

Местные силовые структуры в Мелитополе арестовали украинского офицера, который мог совершать диверсии.

В Telegram-канале российской администрации Мелитополя, занятого ВС РФ, 21 августа появилось сообщение о задержании бывшего офицера, который проводил наблюдения за полетами российских военных на аэродроме.

Дома у офицера нашли оружие, ингредиенты для изготовления бомбы, документы по применению военного арсенала и национальная символика Украины.

Фотографии квартиры были выложены в Telegram-канале мелитопольских властей.