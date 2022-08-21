Власти Запорожья заявили, что Киев может применить биооружие

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ могут применить биологическое оружие.

Запорожский чиновник Владимир Рогов 21 августа заявил в интервью РИА Новости, что Украина может применить биологическое оружие.

По словам Владимира Рогова, это может быть бактериологическое оружие.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина применила против российских военных отравляющие вещества в Запорожской области.

Ранее стало известно об обнаружении ботулотоксина типа «В» в телах российских военных. Рогов считает, что на территории Украины находятся биолаборатории.