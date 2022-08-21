Протесты в Сьерра-Леоне были жестоко подавлены полицией

Протесты в бедном районе Сьерра-Леоне из-за экономической несостоятельности были жестко подавлены полицией и военными колоннами. Есть жертвы.

Предприятия, правительственные учреждения и автобусы по всему восточному Фритауну были обуглены или полностью разрушены в результате насилия, поскольку полиция и сотрудники службы безопасности жестоко расправлялись с демонстрантами. По меньшей мере 21 протестующий и шесть офицеров были убиты.

Протесты, как правило, ограничены в крошечной западноафриканской стране, где большинство из 8 миллионов человек живут в нищете. Но, как и многие другие африканские страны, Сьерра-Леоне особенно сильно пострадала от быстрой инфляции, частично вызванной войной на Украине. И именно тяжелая экономическая ситуация вывела людей на улицы.

В течение недели после протестов полицейские и армейские колонны патрулировали оживленные торговые улицы в районах Рокупа, Макени и Камакви, где проходили протесты во Фритауне. Установилось напряженное затишье, и постепенно вернулась обычная жизнь.