NI: Украина опасается нападения России в преддверии дня независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Дня независимости заявил о необходимости быть бдительными и при надобности отразить атаки России.

Из-за новых наступлений украинской армии на Крым, а также запуска ракеты и ранении 12 мирных жителей возле атомной электростанции, Украина боится, что Россия примет ответный удар.

В своем Telegram-канале Зеленский в субботу сказал, что граждане Украины не должны допускать, чтобы российские военные “сеяли среди них уныние и страх”, т.к. скоро наступит важный праздник вся всех украинцев - 31-я годовщина независимости от советской власти.

Напряженная обстановка начинает возрастать в Харькове, где комендантский час собираются продлевать в течение всего дня в среду. Такой информацией поделился губернатор области Олег Синегуб. Северо-восточный город регулярно подвергается российским обстрелам, и обычно с 10 вечера до 6 утра действует комендантский час, но в день независимости потребовались дополнительные меры предосторожности.