СК РФ: убийство Дарьи Дугиной было заказным

В Следственном комитете РФ заявили, что убийство дочери российского философа и активиста Александра Дугина было заказным.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что произошедшее вчера на Можайском шоссе убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер.

Отмечается, что в настоящий момент следствие установило, что взрывное устройство было установлено под днищем внедорожника трагически погибшей дочери «идеолога русского мира», непосредственно под водительским сиденьем.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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