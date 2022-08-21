СК РФ: убийство Дарьи Дугиной было заказным
В Следственном комитете РФ заявили, что убийство дочери российского философа и активиста Александра Дугина было заказным.
В воскресенье, 21 августа 2022 года, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что произошедшее вчера на Можайском шоссе убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер.
Отмечается, что в настоящий момент следствие установило, что взрывное устройство было установлено под днищем внедорожника трагически погибшей дочери «идеолога русского мира», непосредственно под водительским сиденьем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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