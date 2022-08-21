78-летнего актера Гэри Бьюзи обвиняют в сексуальных домогательствах

Полиция сообщила, что актер Гэри Бьюзи был обвинен в сексуальных преступлениях, связанных с инцидентами, которые произошли на съезде Monster Mania в Нью-Джерси.

По данным полиции Черри-Хилл, 78-летнему Бьюзи было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в преступном сексуальном контакте, одному пункту обвинения в попытке преступного сексуального контакта и одному пункту обвинения в домогательствах.

Полицию вызвали в отель Doubletree в пригороде Филадельфии, где с 12 по 14 августа проходил съезд фанатов Monster Mania.

Monster Mania — это мероприятие, посвященное фильмам ужасов и памятным вещам. По сообщению Associated Press, актер был приглашен в качестве приглашенного гостя на все три дня мероприятия.

Организаторы сообщают, что сразу после получения жалобы от участников, звездный гость был удален с конференции и получил указание не возвращаться. Monster-Mania также призвала участников связаться с полицией и написать заявление.

Бьюзи широко известен как характерный актер, в основном по второстепенным ролям, хотя он привлек к себе внимание и был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль за исполнение главной роли в фильме 1978 года «История Бадди Холли».

В 1995 году он был арестован по обвинению в употреблении наркотиков после того, как принял передозировку кокаина, почти смертельную, в своем доме в Малибу.

В 2001 году он был арестован и расследован за супружеское насилие Департаментом шерифа округа Лос-Анджелес. Бывшая жена Бьюзи, Тиани, вызвала полицию в их дом, сказав, что он оставил ее в синяках.

В 2012 году Бьюзи подал заявление о защите от банкротства. Судебные документы упоминаются в качестве потенциальной суммы ответственности, которую он, возможно, должен женщине, которая утверждала, что он напал на нее в аэропорту Талсы годом ранее.