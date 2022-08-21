Два брата погибли, спрыгнув с моста из фильма «Челюсти»

По данным полиции, два брата погибли, спрыгнув с моста в Массачусетсе, прославившегося благодаря блокбастеру 1975 года «Челюсти».

Братья прыгнули с моста в океан вместе с двумя другими людьми в рамках традиции, которой придерживаются как местные жители, так и туристы, сообщил NBC News директор по связям с общественностью полиции штата Массачусетс Дэйв Прокопио.

Два человека смогли благополучно доплыть до берега. Братья Таварис и Тавон Булгин погибли.

Тело первого брата, 26-летнего Тавариса Булгина, было обнаружено в понедельник. Второго, 21-летнего Тавона Булгина, спасатели искали почти неделю, пока не нашли его тело.

Полиция штата Массачусетс сообщила USA TODAY, что братья были с Ямайки и работали сезонными работниками ресторана в Мартас-Винъярд.

Руководитель операций береговой охраны США Адам Сансуси напомнил, что прыжки с данного моста незаконны.

Тем не менее, это развлечение пользуется популярностью среди местной молодежи и туристов.

В фильме ужасов 1975 года «Челюсти» есть сцена, где персонажи выбегают на мост и со страхом смотрят в воду, когда акула приближается к играющим детям. Мост также находится на заднем плане других известных сцен из фильма.