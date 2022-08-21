В Украине застрелен один из руководителей СБУ Александр Наконечный
В Украине был убит один из руководителей службы безопасности страны. У него огнестрельное ранение.
В Украине найдено тело главы Службы безопасности страны по Кировоградской области Алексея Наконечного.
Как стало известно, он был обнаружен у себя дома. Его супруга обнаружила его с огнестрельным ранением.
Сообщается, что женщина обнаружила тело Наконечного 20 августа, в 22 часа 25 минут по местному времени. Она услышала звук выстрела и прибежала в место, где он находился.
На данный момент гибель военнослужащего подтверждена Службой безопасности Украины.
Сейчас проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Опубликовано: Николай Скира
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