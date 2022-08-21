Подоляк: Украина не имеет отношения к гибели дочери Дугина

Михаил Подоляк прокомментировал ночное убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об убийстве Дарьи Дугиной.

По его словам, украинская сторона не имеет никакого отношения к покушению дочь известного российского политолога.

В свою очередь официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что убийство может иметь "уркиснкий след".

В таком случае, заявила Захарова, данный инцидент будет проявлением государственного терроризма со стороны Киева.

"Если версия об украинском следе в расследовании гибели Дугиной подтвердится, речь пойдет о политике государственного терроризма Киева", - сказала она.