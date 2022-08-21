Подоляк: Украина не имеет отношения к гибели дочери Дугина
Михаил Подоляк прокомментировал ночное убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.
Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об убийстве Дарьи Дугиной.
По его словам, украинская сторона не имеет никакого отношения к покушению дочь известного российского политолога.
В свою очередь официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что убийство может иметь "уркиснкий след".
В таком случае, заявила Захарова, данный инцидент будет проявлением государственного терроризма со стороны Киева.
"Если версия об украинском следе в расследовании гибели Дугиной подтвердится, речь пойдет о политике государственного терроризма Киева", - сказала она.
Опубликовано: Николай Скира
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