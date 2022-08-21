Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к убийству Дарьи Дугиной

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что правительство Украины не имеет отношения к убийству дочери Александра Дугина.

В воскресенье, 21 августа 2022 года, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своём пресс-релизе прокомментировал распространявшуюся в СМИ информацию о причастности киевского режима к взрыву автомобиля Дарьи Дугиной.

Подоляк утверждает, что высшее руководство Украины не заказывало убийство Дугиной, чью машину этой ночью взорвали в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».