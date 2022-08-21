СК России доказало заказной характер убийства дочери философа Дугина
Следственный комитет России утверждает, что подрыв машины в Подмосковье, который повлёк за собой смерть Дарьи Дугиной, был заказным.
21 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что сотрудники ведомства установили причастность заказных убийц к смерти Дарьи Дугиной в Подмосковье прошлым вечером.
По данным СК России, злоумышленники заложили взрывное устройство под днище автомобиля, на котором ехала Дугина, ввиду чего женщина погибла на месте в результате взрыва.
Примечательно, что сам автомобиль принадлежит её отцу, Александру Дугину, который изначально должен был находиться за рулём данной машины, но в последний момент пересел на другой транспорт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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