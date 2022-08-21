The Hill: Россия знает все слабости в ядерной доктрине США

Издание The Hill утверждает, что российские эксперты осведомлены о всех слабостях американской ядерной доктрины.

По данным зарубежной газеты The Hill, Министерство обороны России в курсе всех слабых моментов ядерной системы сдерживания США. Одной из ключевых слабостей американского ядерного щита является тот факт, что в американской армии имеются лишь ядерные бомбы свободного падения.

При этом американские ядерные боеприпасы слабо защищены на складах и легко взрываются, оставаясь уязвимыми не только при хранении, но и при транспортировке.