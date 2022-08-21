Газета Daily Express призвала Зеленского готовиться к предательству со стороны Запада
Британское издание Daily Express обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу возможного предательства западных стран.
Британский журналист Ричард Мэдли в статье для Daily Express 21 августа заявил о риске предательства Украины со стороны стран Запада.
Он утверждает, что развитые страны мира устали от российско-украинского конфликта. По словам журналиста, в США и Европейском союзе появилось много проблем.
Мэдли опасается, что запад может потребовать у Украины пойти на переговоры с Путиным и сложить оружие.
Он сказал, что Зеленскому стоит быть готовым к этому исходу.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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